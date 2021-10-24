Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

Полина Долганова

Общество
Названы три знака зодиака с экстрасенсорными способностями
Фото: Pexels

Астрологи предполагают, что наличие у человека способностей предсказывать будущее и видеть то, чего не видят другие, зависит от знака зодиака. Так, специалисты называли три знака, представители которых могут видеть и чувствовать больше других.

Так, например, Раки могут считывать информацию извне. Представители этого знака отлично чувствуют опасность, а также могут увидеть болезни других людей и их переживания. Раки могут связывать события друг с другом и находить те ответы, которые не лежат на поверхности.

Девы умеют предсказывать события, которые произойдут в будущем. Этот знак чувствует энергетику окружающих и может легко определить, когда им врут. Представители этого знака насквозь видят лжецов и могут предотвратить мошенничество.

Рыбы любят помогать другим людям и отлично чувствуют, кому из их близких нужна поддержка. У этого знака отлично развита фантазия, поэтому Рыбы часто видят знаки вселенной в том, что прячется от глаз окружающих. К советам этого знака стоит прислушиваться, потому что очень часто интуиция Рыб их не подводит, пишет Пятый канал.

Обладание магическими способностями — мечта многих женщин. Склонность к подобным сверхъестественным силам зависит от знака зодиака. Астрологи составили рейтинг главных ведьм зодиакального круга.

Читайте также:
советыэкстрасенсыГороскопы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте