Названы три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

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Астрологи предполагают, что наличие у человека способностей предсказывать будущее и видеть то, чего не видят другие, зависит от знака зодиака. Так, специалисты называли три знака, представители которых могут видеть и чувствовать больше других.

Так, например, Раки могут считывать информацию извне. Представители этого знака отлично чувствуют опасность, а также могут увидеть болезни других людей и их переживания. Раки могут связывать события друг с другом и находить те ответы, которые не лежат на поверхности.

Девы умеют предсказывать события, которые произойдут в будущем. Этот знак чувствует энергетику окружающих и может легко определить, когда им врут. Представители этого знака насквозь видят лжецов и могут предотвратить мошенничество.

Рыбы любят помогать другим людям и отлично чувствуют, кому из их близких нужна поддержка. У этого знака отлично развита фантазия, поэтому Рыбы часто видят знаки вселенной в том, что прячется от глаз окружающих. К советам этого знака стоит прислушиваться, потому что очень часто интуиция Рыб их не подводит, пишет Пятый канал.

Обладание магическими способностями — мечта многих женщин. Склонность к подобным сверхъестественным силам зависит от знака зодиака. Астрологи составили рейтинг главных ведьм зодиакального круга.