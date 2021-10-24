«Это очень опасно»: Тактаров рассказал о перспективах Емельяненко после победы над Джонсоном

Фото: https://www.instagram.com/bellatormma/

Бывший боец Олег Тактаров прокомментировал победу российского спортсмена Федора Емельяненко над американским бойцом Тимоти Джонсоном на чемпионате Bellator 269.

— Отличный пример команде. Одно расстраивает — теперь его вытянут еще на три боя минимум с условиями, от которых будет трудно отказаться. Все это очень опасно, — написал Тактаров на своей странице в Instagram.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Поединок проходил в субботу, 23 октября, в «ВТБ Арене».

Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

Российскому бойцу 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Джонсону 36 лет, в Bellator он проигрывал россиянам Виталию Минакову и Валентину Молдавскому. На его счету 15 побед и восемь поражений.