Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Производители косметики полностью отказались от тестирования своей продукции на животных

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Производители косметики полностью отказались от тестирования своей продукции на животных
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Практически все производители и импортеры косметики, работающие на российском рынке, полностью отказались от тестирования своей продукции на животных. В настоящее время активно используются современные альтернативные методы испытаний и у компаний нет необходимости тестировать продукцию на животных. Лишь в отдельных случаях методы испытаний на животных используются органами госконтроля при проверках безопасности продукции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

Как подчеркнул собеседник издания, тестирование на животных используют государственные органы контроля и надзора, когда необходимо дать всестороннюю оценку продукции, которую они решили перепроверить.

— В российских и иностранных компаниях такой проблемы давно нет, потому что у нас действуют утвержденные методы, согласно которым парфюмерно-косметическая продукция может выпускаться на рынок без испытания на животных. Подавляющее большинство компаний так и поступает. Более того, именно компании активно способствуют тому, чтобы использовать альтернативные методы тестирования, и помогают разрабатывать новые, — подчеркнул Бобровский.

По его словам, на сегодня вопрос полного запрета тестирования косметики на животных еще обсуждается. В государственные органы поступают обращения с просьбой реализовать такой запрет.

— Но пока эта тема обсуждается с научной точки зрения. Важно учесть, что необходимо согласие соответствующих госорганов стран ЕАЭС, поскольку требуется дополнительное оснащение всех лабораторий, — заключил собеседник «ВМ».

Читайте также:
Животныетестыэксперты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте