Производители косметики полностью отказались от тестирования своей продукции на животных

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Практически все производители и импортеры косметики, работающие на российском рынке, полностью отказались от тестирования своей продукции на животных. В настоящее время активно используются современные альтернативные методы испытаний и у компаний нет необходимости тестировать продукцию на животных. Лишь в отдельных случаях методы испытаний на животных используются органами госконтроля при проверках безопасности продукции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

Как подчеркнул собеседник издания, тестирование на животных используют государственные органы контроля и надзора, когда необходимо дать всестороннюю оценку продукции, которую они решили перепроверить.

— В российских и иностранных компаниях такой проблемы давно нет, потому что у нас действуют утвержденные методы, согласно которым парфюмерно-косметическая продукция может выпускаться на рынок без испытания на животных. Подавляющее большинство компаний так и поступает. Более того, именно компании активно способствуют тому, чтобы использовать альтернативные методы тестирования, и помогают разрабатывать новые, — подчеркнул Бобровский.

По его словам, на сегодня вопрос полного запрета тестирования косметики на животных еще обсуждается. В государственные органы поступают обращения с просьбой реализовать такой запрет.

— Но пока эта тема обсуждается с научной точки зрения. Важно учесть, что необходимо согласие соответствующих госорганов стран ЕАЭС, поскольку требуется дополнительное оснащение всех лабораторий, — заключил собеседник «ВМ».