Доктор Мясников назвал самые важные для иммунитета витамины

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какие витамины наиболее благоприятно сказываются на здоровье.

По словам специалиста, для поддержания иммунитета важны абсолютно все группы микроэлементов.

— Витамин — это биологически активное вещество, без которого человек не проживет ни одного дня, — уточнил врач в своей программе на телеканале «Россия 1».

Телеведущий убежден, что полная нехватка любого из витаминов в организме может грозить летальным исходом.

Так, например, витамины группы В, а также D, А и С играют крайне важную роль для формирования иммунитета.

Эти микроэлементы содержатся в зеленых овощах, в зелени, в мясных продуктах и в рыбе. При этом с картофелем лучше быть аккуратнее, переедание этого плода может привести к отравлению, предупредил Мясников.

Врач-иммунолог Анна Шуляева назвала говорящие о нехватке витаминов в организме сигналы. Насторожиться, по ее словам, стоит, если кожа стала бледной, сухой и склонной к высыпаниям. Выпадение волос является еще одним маркером, указывающим на нехватку важных веществ, добавила специалист.