Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью SMS 

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Злоумышленники начали использовать так называется SMS-бомберы для получения кредита в микробанках от лица доверчивых граждан. Об этом в воскресенье, 24 октября, рассказал советник генерального директора Qrator Labs Артем Гавриченков.

На первом этапе мошеннической махинации злоумышленники ищут паспортные данные и мобильные номера жертв в базах данных. Затем номер многократно регистрируют на 30-40 разных сервисах, в том числе и на сайтах микрофинансирования.

Закончить регистрацию мошенникам не удается, однако настоящий владелец номера в это время получает сотни сообщений с кодами для подтверждения авторизации.

Затем мошенники пишут жертве в одном из мессенджеров, втираются в доверия и просят прислать снимок экрана с входящими сообщениями, чтобы помочь разобраться в случившемся.

Эксперт уточнил, что эта схема работает очень часто, потому как снимок экрана, по мнению граждан, отправлять не так опасно, как сами коды.

Кроме того, жертвы пугаются потока сообщений, поэтому их легче обмануть, пишет РБК.

Обезопасить свои накопления от мошенников можно, если придерживаться нескольких простых правил. Необходимо держать в тайне данные своей банковской карты и не называть никому пришедший код из СМС-сообщения. Об этом в субботу, 23 октября, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.