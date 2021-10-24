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Фотовыставка о благоустройстве столицы открылась на Тверском бульваре

Полина Долганова

Город
Фотовыставка о благоустройстве столицы открылась на Тверском бульваре
Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»
Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

Фотовыставка, посвященная благоустройству Москвы, открылась в воскресенье, 24 октября, на Тверском бульваре. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что в текущем году работы по благоустройству проходили на более чем десяти тысячах городских объектах.

Специалисты комплекса реализовали первую за последние 80 лет реконструкцию Большого каменного моста, обновили дорогу на Тверской улице, а также завершили очередной этап благоустройства парка «Яуза».

В рамках работ удалось модернизировать более 100 парковых территорий во всех районах Москвы.

Фотопроект является благодарностью всем тем, кто помогает делать городскую среду в столице комфортной и функциональной.

Посетить выставку можно до конца октября.

Кроме того, Мосметрострой представил фотовыставку «Неизвестный Метрострой». Экспозиция, которая познакомит горожан с неизвестными объектами Московского метростроя, также открылась на Тверском бульваре. Компания «Мосметрострой» за свою 90-летнюю историю возводила не только метро. Наряду с выполнением главной задачи сотрудникам компании довелось поработать по всей стране и за рубежом на разных объектах: Кремлевский дворец съездов, стадион «Лужники», Центральный детский магазин на Лубянке и Асуанский гидроузел в Египте. Выставка открыта до 31 октября.

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