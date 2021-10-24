Певица Ольга Орлова объяснила, почему в зрелом возрасте сложно построить отношения

Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Отношения между мужчиной и женщиной обязательно должны быть оформлены, а гражданский брак является фикцией. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» выразила певица и экс-участница поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова.

Она отметила, что свои отношения обязательно нужно документально заверять:

— Никакого гражданского брака — это все фикция. Серьезные отношения всегда нужно строить и укреплять официально.

При этом певица заявила, что свою любовь можно встретить даже в зрелом возрасте:

— Некоторые дамы выходят замуж после неудачного брака. И правильно делают, молодцы! Есть расхожее мнение, что с возрастом тяжело найти партнера. Это не так. Просто когда больше опыта, то и запросы выше. С годами ты четко понимаешь, какой именно мужчина должен быть рядом с тобой, а какой не «вытянет» тебя.

На вопрос корреспондента «ВМ»: выйдет ли замуж певица, если ее позовут под венец, собеседница издания отказалась отвечать.