Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог назвал отличие женского характера от мужского

Полина Долганова

Общество
Психолог назвал отличие женского характера от мужского
Фото: Pexels

Психолог Сергей Ланг рассказал, почему мужская психика сильно отличается от женской. По словам эксперта, представители обоих полов так любят «выпускать пар» и периодически вступать в конфликты. Однако представительницы прекрасного пола от природы более социальны и коммуникабельны.

В те моменты, когда происходят трудности, женщины реагируют на них эмоционально. После того как крики сходят на нет, женщина чувствует облегчение. Мужчины при этом склонны копить в себе переживания и не говорить о стрессе до последнего момента. Однако рано или поздно любой человек может дать слабину, поэтому мужчины также повышают голос и вступают в склоки, однако делают это гораздо позже.

— Мужчина накапливает эмоции, переживания, но рано или поздно все равно произойдет сбой. То есть мужчина выплеснет эту эмоцию. Но она будет проявляться более остро, более эмоционально. В любом случае эти эмоции вырвутся наружу. Именно поэтому мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что душевные раны, душевные переживания вредят здоровью, — объяснил психолог.

Специалист порекомендовал справляться с переживаниями с помощью психологов.

— Для этого существуют психологи, которые не только выслушают, но действительно помогут справиться с внутренними и эмоциональными переживаниями, — отметил Ланг.

Говоря о силе характера обоих полов, эксперт отметил, что каждый человек обладает индивидуальными характеристиками. В мире существует множество слабых и сильных мужчин. Широким разнообразием темпераментов также отличаются и женщины, пишет Пятый канал.

А психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, по каким причинам женщины из раза в раз притягивают к себе проблемных мужчин.

Читайте также:
ПсихологияМужчиныЖенщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте