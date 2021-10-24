Психолог назвал отличие женского характера от мужского

Фото: Pexels

Психолог Сергей Ланг рассказал, почему мужская психика сильно отличается от женской. По словам эксперта, представители обоих полов так любят «выпускать пар» и периодически вступать в конфликты. Однако представительницы прекрасного пола от природы более социальны и коммуникабельны.

В те моменты, когда происходят трудности, женщины реагируют на них эмоционально. После того как крики сходят на нет, женщина чувствует облегчение. Мужчины при этом склонны копить в себе переживания и не говорить о стрессе до последнего момента. Однако рано или поздно любой человек может дать слабину, поэтому мужчины также повышают голос и вступают в склоки, однако делают это гораздо позже.

— Мужчина накапливает эмоции, переживания, но рано или поздно все равно произойдет сбой. То есть мужчина выплеснет эту эмоцию. Но она будет проявляться более остро, более эмоционально. В любом случае эти эмоции вырвутся наружу. Именно поэтому мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что душевные раны, душевные переживания вредят здоровью, — объяснил психолог.

Специалист порекомендовал справляться с переживаниями с помощью психологов.

— Для этого существуют психологи, которые не только выслушают, но действительно помогут справиться с внутренними и эмоциональными переживаниями, — отметил Ланг.

Говоря о силе характера обоих полов, эксперт отметил, что каждый человек обладает индивидуальными характеристиками. В мире существует множество слабых и сильных мужчин. Широким разнообразием темпераментов также отличаются и женщины, пишет Пятый канал.

А психолог и видеоблогер Вероника Степанова рассказала, по каким причинам женщины из раза в раз притягивают к себе проблемных мужчин.