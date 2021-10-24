«Тревога и гнев»: психолог рассказала, как определить состояние ребенка по его рисункам

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Детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра рассказала, как родители могут догадаться о переживаниях ребенка по его рисункам.

Так, например, можно обратить внимание на эмоциональное впечатление от картины. Если она вызывает у родителей страх или тревогу, вероятнее всего именно такие чувства в свою работу закладывал ребенок.

— Первое, на что стоит обращать внимание, — какое эмоциональное впечатление у вас возникает от этого рисунка. Если вы чувствуете страх, тревогу, или даже гнев, то, возможно, что ребенок тоже это пытался передать через свое творение, — объяснила психолог. «Тревога и гнев»

При этом сильный нажим карандаша может говорить о наличии у ребенка сильного эмоционального напряжения и стресса.

Кроме того, немаловажную роль в творчестве детей играют цвета.

— Черный обычно считается подозрительным, но на самом деле на определенном возрастном этапе, это абсолютная норма, когда ребенок использует черный цвет, — отметила Искра.

Также, по словам эксперта, монстры на картинках детей далеко не всегда сигнализируют о том что у ребенка какие-то проблемы.

— Возможно, он просто недавно посмотрел мультик и его поразил один из героев, ребенок таким образом отреагировал, — пояснила психолог.

Искра отметила, что нередко родители могут неправильно трактовать рисунки своего ребенка и обеспокоиться тогда, когда для этого нет повода. Поэтому самый эффективный способ распознать у ребенка переживания, это отправиться вместе с ним к специалисту, пишет Пятый канал.