Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни октября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Конец октября в столице будет солнечным и теплым. Аналогичная погода будет наблюдаться в Москве в начале ноября. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 25 октября, днем будет солнечно и без осадков. Ночью температура будет варьироваться от нуля до минус пяти, днем — от нуля до плюс пяти градусов.

Во вторник, 26 октября, погода все еще будет благоприятной. В ночное время столбики термометров будут показывать около нуля, а днем температура воздуха будет «скакать» от плюс 4 до плюс 9.

В среду в Москве ожидаются небольшие осадки — не более 2–3 миллиметров. Ночью температура воздуха будет от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем — плюс 3–8 градусов.

Самым неблагоприятным станет четверг. В этот день ожидаются сильные дожди. Температура воздуха под утро будет составлять около плюс 5 градусов. К середине дня ожидается потепление — до плюс 6–11 градусов.

— Финал недели и месяца ожидается по-осеннему комфортным. В пятницу и выходные антициклон обеспечит жителей Русской равнины солнцем и теплом, — подытожил специалист в разговоре с РИА Новости.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в ближайшие десять суток.

Вильфанд также сообщил автомобилистам, что решение насчет смены авторезины каждый должен принять самостоятельно. Если резина без шипов, он рекомендует «переобуться», потому что погодные условия уже позволяют ездить на зимнем варианте. Температура ниже 5 градусов будет часто «посещать» столицу.