Песков прокомментировал речь Путина на «Валдае»

Фото: Администрация президента РФ

Речь президента России Владимира Путина на прошедшем Валдайском форуме не носила конфронтационного характера. Ее смысл заключался в том, что РФ не планирует никого учить, но и не будет терпеть поучений в свой адрес. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить. Больше мы этого терпеть не будем, — сказал он.

По его словам, многие сравнили речь президента на «Валдае» с мюнхенской речью, которая была сказана в 2007 году. Однако и ее критики в свое время трактовали неправильно, сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» в Сочи затронул темы газового кризиса в Европе, революции в России, а также кардинальных перемен в мире. «Вечерняя Москва» собрала самое основное из выступления главы государства в четверг, 21 октября.