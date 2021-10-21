Идеология для России и кризис капитализма: главное из выступления Путина на «Валдае»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» в Сочи затронул темы газового кризиса в Европе, революции в России, а также кардинальных перемен в мире. «Вечерняя Москва» собрала самое основное из выступления главы государства в четверг, 21 октября.

Исчерпание капитализма, кризис на Земле, переосмысление жизни

Существующая модель капитализма исчерпала себя, уверен президент России. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай бог жить в эпоху перемен». Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он.

Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия. Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер.

Люди в эпоху перемен и кризиса, по его словам, должны противостоять опасностям, но упускать возможности нельзя. Миру придется серьезно переосмыслить многие вещи, а также понять, куда двигаться, добавил Путин.

Мир столкнулся с одновременными системными изменениями по всем направлениям, подчеркнул президент. Нынешняя трансформация является «иного калибра» из тех, что знакомы человечеству, уточнил он.

Это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв, уверен российский лидер. Кризис, по его словам, стал концептуальным и цивилизационным.

Людям стоит переосмыслить устройство жизни на фоне природных катаклизмов для увеличения шансов на выживание, призвал глава государства. Одним из главных императивов, по его словам, является безопасность.

Фото: Администрация президента РФ

Западные ценности, милитаризация Украины, а также Россия в Арктике

Нынешняя модель западных ценностей имеет сходство с марксисткой «человеческой моралью», уверен Путин. Большевики после революции 1917 года тоже объявили, что изменят привычный уклад не только политический и экономический, но и представления о морали и основах общества, напомнил он.

Это привело к развращению вековых ценностей, а также отношению людей вплоть до полного отказа от семьи, предупредил глава государства.

Попытки ограничения суверенитета России в Арктике, по его словам, со стороны других стран являются покушением с неугодными средствами. Россия имеет суверенное право распоряжаться собственными территориями и морем, подчеркнул лидер.

Военное освоение территории Украины создает угрозу для России, уверен он. Кремль будет наблюдать за происходящим на внутриполитической арене соседней страны в ближайшее время, пообещал Путин.

Газовый кризис в Европе, лучшая идеология для России и последствия революций

Глава государства пошутил, что Европа будет чувствовать себя волком из сказки, опустившим хвост в прорубь, если продолжит свою энергетическую политику. Решения в энергетической сфере на Западе принимают в рамках политических циклов, добавил он. За ними стоят политики, которые обманывают своих избирателей, предупредил российский лидер.

Путин также пообещал, что если регулятор в Германии сертифицирует оператора газопровода «Северный поток — 2», то увеличение поставок газа в Европу возможно на следующий день. По его словам, Россия готова поставит 17,5 миллиарда кубометров.

По подсчетам президента, поставки газа через новый проект будут в 5,6 раза экологичнее, чем при транзите через Украину.

Потрясения после революции в стране привели к распаду великого государства, уверен Путин. История, по его словам, повторилась 30 лет назад, когда потенциально «очень мощная держава» вовремя не начала реформы. Это привело к тому, что она пала жертвой «догматиков разного толка», сетует глава государства.

Самым разумным принципом мировоззрения, по словам Путина, является умеренный консерватизм. Идеология будет меняться, но врачебный принцип «не навреди» является наиболее рациональным, подчеркнул российский лидер.

Фото: Администрация президента РФ

Иноагенты, поздравление Муратова, а также электромобили

Путин заверил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, что изучит «размытые критерии», на основе которых организации или люди могут быть включены в перечень иностранных агентов.

При этом он отметил, что отнесение к иноагентам в России связано лишь с получением финансовой поддержки из-за рубежа при политической деятельности, уверен президент. Закон не запрещает и дальше проводить ее, но общество должно знать, что она осуществляется на деньги из-за границы, заключил глава государства.

Президент также поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Лидер в связи с этим напомнил, что русский философ Николай Бердяев, высланный большевиками, неоднократно выдвигался на эту премию, но в итоге не был награжден.

Ближе к концу выступления Путин признался, что электромобили являются хорошими «машинками». Они, однако, почти не имеют разницы с моделями с двигателем внутреннего сгорания, отметил он.

Путин рассказал, что «гоняет» на них в своей резиденции в Ново-Огареве. Это «приемистые» и хорошие «машинки», заключил глава государства.