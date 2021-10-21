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Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

Иван Юминов

Общество
Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

— Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев, о котором я сказал, он был выслан большевиками на известном «философском пароходе» в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения премии, — обратился глава государства к журналисту на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

При этом Бердяеву так и не присудили премию, приводит слова Путина РИА Новости.

8 октября Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Рессе получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

21 октября Путин также заявил во время выступления на «Валдае», что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай Бог жить в эпоху перемен».

Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.

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