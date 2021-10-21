Путин рассказал о системных переменах по всем направлениям на Земле

Фото: Администрация президента РФ

Мир столкнулся с одновременными системными изменениями по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениям по всем направлениям — от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Нынешняя трансформация является «иного калибра» из тех, что знакомы человечеству, подчеркнул он. Это не просто сдвиг баланса сил или научно-технологический прорыв, уточнил президент.

Кризис, по его словам, стал концептуальным и цивилизационным. Он связан с принципами существования человека на Земле, это придется серьезно переосмысливать, приводит слова Путина РИА Новости.

21 октября Путин также заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Многие люди, по его словам, вспоминают в последнее десятилетие китайскую поговорку, которая звучит как «не дай бог жить в эпоху перемен».

Но мир уже живет в ней, а изменения становятся все глубже и фундаментальнее, подчеркнул он. Человечество, как уточнил президент, переживает цивилизационный кризис в последние десятилетия.

Он заключается в принципах существования человека на Земле, добавил российский лидер. Люди должны были давно приспособиться к непредсказуемости, но этого не произошло, заключил Путин.