В Кремле рассказали о перспективах переговоров Путина и Байдена

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Вероятность переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом существует в обозримом будущем. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, информация об этой встрече появится тогда, когда оба президента примут соответствующие решения.

— Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано, — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Эксперт-американист Малек Дудаков в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что отношения России и США в ближайшее время не улучшатся, а останутся на прежнем холодном уровне. Точек соприкосновения между странами нет, хотя найти возможность для диалога вполне реально.