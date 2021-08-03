«Никаких триггеров»: политолог исключил улучшение отношений между Россией и США

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Отношения России и США в ближайшее время не улучшатся, а останутся на прежнем холодном уровне. Точек соприкосновения между странами нет, хотя найти возможность для диалога вполне реально: например, тема климата, о котором говорилось на июньской встрече лидеров двух стран в Женеве. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт-американист, политолог-экономист Малек Дудаков.

В понедельник, 2 августа, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал информацию главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Кремля для посольства США более не нанимать на работу местный персонал. По его словам, Госдеп вводит в заблуждение прессу относительно условий работы диппредставительств РФ и Соединенных Штатов.

— На саммите в Женеве, который проходил полтора месяца назад, были приняты промежуточные документы о том, что необходимо восстановление нормальной дипломатической работы, консульств России и США в обеих странах. Но, как мы видим, это закончилось ничем, особых подвижек нет. Российских дипломатов высылают США, и в американские консульства в России доставка заморожена. Даже в таком частном дипломатическом вопросе, который можно было уладить, подвижек мы не видим. Это во многом символизирует в целом ситуацию в отношениях двух стран. Точек соприкосновения практически нет, очевидной динамики для улучшения отношений тоже не наблюдается, — рассказал Дудаков.

По итогам саммита в Женеве, как отметил политолог, казалось, что улучшение отношений может произойти. Да и возможность для этого есть всегда, посчитал эксперт. Например, на фоне тематики по климату.

— Но в общем и целом прогноз, скорее, пессимистичный, нежели оптимистичный. Я пока не наблюдаю никаких триггеров, которые могли бы привести к каким-то резким позитивным изменениям в отношениях. Лучше вряд ли будет. Хуже может быть. А может хуже не случиться — может остаться в том же статусе КВО, который сейчас мы наблюдаем, — подчеркнул собеседник издания.

2 августа США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Об этом в понедельник сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он также посетовал, что американские власти стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года. Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе.

Саммит с участием Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.