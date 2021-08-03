Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Антонов заявил, что США вводят в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий

Юлия Курганова

Политика
Антонов заявил, что США вводят в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий
Фото: Пресс-служба Совфеда

Госдеп вводит в заблуждение прессу относительно условий работы диппредставительств РФ и Соединенных Штатов. Об этом сообщил в понедельник, 2 августа, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя информацию главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Кремля для посольства США более не нанимать на работу местный персонал.

— Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел, — приводится заявление дипломата на странице посольства в Facebook.

Россия много раз предлагала США отказаться от ограничений на работу посольств двух стран, но в Вашингтоне идут на еще большее ужесточение условий деятельности российских дипломатов, подчеркнул Антонов.

— Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга, — отметил посол.

2 августа США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Об этом в понедельник сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он также посетовал, что американские власти стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года. Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе.

Читайте также:
СШАРоссияАнатолий Антонов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте