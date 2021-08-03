Антонов заявил, что США вводят в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий

Фото: Пресс-служба Совфеда

Госдеп вводит в заблуждение прессу относительно условий работы диппредставительств РФ и Соединенных Штатов. Об этом сообщил в понедельник, 2 августа, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя информацию главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о требовании Кремля для посольства США более не нанимать на работу местный персонал.

— Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера. Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел, — приводится заявление дипломата на странице посольства в Facebook.

Россия много раз предлагала США отказаться от ограничений на работу посольств двух стран, но в Вашингтоне идут на еще большее ужесточение условий деятельности российских дипломатов, подчеркнул Антонов.

— Мы до последнего воздерживались от втягивания в порочный круг «обмена ударами». Неоднократно предлагали коллегам «обнулить» на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга, — отметил посол.

2 августа США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Об этом в понедельник сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Он также посетовал, что американские власти стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года. Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе.