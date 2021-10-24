Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Сосенки» на юге столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Нахимовский проспект Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий около народного парка «Сосенки» в Южном административном округе столицы. Об этом он сообщил на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 24 октября.

Глава города отметил, что местные жители просили сохранить природный ландшафт парковой зоны и сделать ее более современной.

— Вместе мы нашли оптимальное решение. Благоустроили территорию рядом с уникальным сосновым лесом. Установили детские качели, горки и веревочный аттракцион. Для активного отдыха построили памп-трек, скейт-парк и площадку для BMX, — заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что зимой в «Сосенках» обустроят каток с искусственным льдом.

Специалисты обновили систему освещения в парке, организовали цветники и установили скамейки.

— Получился комфортный и уютный парк для всех. Оцените сами, — заключил Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что комплексное благоустройство каскада трех прудов на проспекте Вернадского в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) Москвы проведут до конца текущего года.

Здесь специалисты очистят водоемы от ила и грунта, полностью обновят береговую линию и создадут зоны биоплато с водной растительностью.