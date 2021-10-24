С неврозом и в депрессии: как витамин D влияет на настроение

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Дефицит витамина D влияет на выработку половых гормонов, процесс старения мозга и настроение. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По словам эксперта, витамин D является неотъемлемой частью полезных гормонов, принимает активное участие в различных обменных процессах и влияет на когнитивные способности:

— Проводились масштабные исследования, которые подтвердили, что дефицит гормона провоцирует когнитивные нарушения, влияет на работу мозга и увеличивает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний. Говоря простым языком, отсутствие витамина ускоряет процессы старения мозга, повышая риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

По некоторым данным, недостаток «солнечного» гормона может влиять еще и на настроение человека. Особенно этот процесс заметен у представительниц прекрасного пола в период менструального цикла.

— Витамин D важен для выработки половых гормонов — как женских, так и мужских. А половые гормоны в свою очередь регулируют наше настроение. Это факт. Например, для выработки тестостерона этот гормон очень необходим, поскольку последний помогает развитию эстрадиола (наиболее активная форма эстрогена — женского полового гормона). И во время менструального цикла у женщин как раз сокращается выработка эстрадиола, чем и объясняется их неустойчивое настроение, — пояснила Макиша.

Следовательно, дефицит «солнечного» гормона, по словам эксперта, может быть причиной плохого настроения.

При этом нет никаких подтверждений того, что дефицит гормона может быть причиной развития неврозов или депрессии.