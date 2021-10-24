СК возбудил уголовное дело по факту крушения высокоплана в Подмосковье
Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Рузском районе Московской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская в воскресенье, 24 октября.
Уточняется, что дело возбудили по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
По предварительной информации СК, 24 октября около деревни Ватулино разбился «Аэропракт А-22». В результате погибли все находящиеся на борту — пилот и пассажир.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — заявила Елена Марковская.
До этого стало известно, что в результате падения высокоплана «Аэропракт А-22» недалеко от аэроклуба «Аэроклассика» в подмосковной Рузе погибли два человека.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что в 15:02 по местному времени поступило сообщение о падении летательного аппарата. На место происшествия выехал отряд спасателей.