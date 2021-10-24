Два человека погибли при крушении высокоплана в Московской области

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Московской области

Россия, Московская область, Рузский городской округ, деревня Ватулино Карта всех событий

В результате падения высокоплана «Аэропракт А-22» недалеко от аэроклуба «Аэроклассика» в подмосковной Рузе погибли два человека. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в воскресенье, 24 октября.

Аэропракт «Летучая лисица» — это сверхлегкий летательный аппарат. Он рассчитан на двоих пассажиров.

— Два человека погибли, — заявил источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по области уточнили, что в 15:02 по местному времени поступило сообщение о падении летательного аппарата. На место выехали спасатели.

— Привлекаемые силы и средства — 12 единиц техники, 34 человек, — написали на официальном сайте ведомства.

Вечером 3 октября в экстренные службы поступило сообщение о крушении вертолета в подмосковном Лыткарине. Позже в МЧС отметили, что в результате падения воздушного судна погибли три человека. На место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

Основными версиями падения вертолета Robinson R-44 в подмосковным городе Лыткарино назвали отказ техники, а также ошибку пилотирования. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».