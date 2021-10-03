Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Подмосковье

Виктория Сикерина

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Подмосковье
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

По факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в воскресенье, 3 октября.

В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты выехали на место крушения вертолета, в результате которого погибли три человека.

— По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС по области заявили, что вертолет Robinson рухнул в Московской области в городе Лыткарино. Уточнялось, что в результате случившегося есть пострадавшие. В МЧС России добавили, что при крушении погибли три человека. В ведомстве добавили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Читайте также:
ВертолетыкрушениеПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Все мнения
О проекте