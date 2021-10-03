Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета в Подмосковье

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

По факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в воскресенье, 3 октября.

В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты выехали на место крушения вертолета, в результате которого погибли три человека.

— По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС по области заявили, что вертолет Robinson рухнул в Московской области в городе Лыткарино. Уточнялось, что в результате случившегося есть пострадавшие. В МЧС России добавили, что при крушении погибли три человека. В ведомстве добавили, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.