Названы вероятные причины крушения вертолета в подмосковном Лыткарине

Фото: МЧС России

Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Основными версиями падения вертолета Robinson R-44 в подмосковным городе Лыткарино назвали отказ техники, а также ошибку пилотирования. Об этом сообщили в воскресенье, 3 октября, в Telegram-канале ТАСС.

Ранее в пресс-службе МЧС по области заявили, что в 20:18 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о крушении.

В ведомстве отметили, что в результате падения воздушного судна возгорания не последовало. Также на место происшествия немедленно направили 12 сотрудников и четыре единицы техники.

Однако позже в пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о погибших. В результате крушения вертолета Robinson R-44 в Московской области в Лыткарине погибли три человека. В пресс-службе подчеркнули, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

Позже в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России сообщили, что по факту крушения вертолета в Лыткарино возбудили уголовное дело. В настоящий момент следователи и криминалисты выехали на место инцидента.