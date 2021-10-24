Уролог рассказал о рисках бесплодия у мужчин после коронавируса

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Отечественные урологи и вирусологи считают, что перенесенная коронавирусная инфекция не влияет на возникновение у мужчин бесплодия. Однако заболевание на последней стадии может вызвать воспаление мужских половых органов.

До этого китайские ученые исследовали анализы мужчин после COVID-19 на риск бесплодия. Скорее всего этому предшествовал тот факт, что у некоторых жертв заболевания было обнаружено воспаление половой системы.

Заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев заявил, что коронавирусной инфекция не помещает мужчине в будущем стать отцом.

— У переболевших атипичной пневмонией не было обнаружено признаков тяжелого повреждения яичек. Ни один человек не сообщил о развившемся у него бесплодии, — объяснил врач.

Уточняется, что в теории переменное заболевание может стать причиной проблем с оплодотворением и деторождением. Однако эти сведения еще не доказаны, передает Пятый канал.

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