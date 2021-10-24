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Киев потребовал от Москвы выполнения «обязательств» по Крыму

Виктория Сикерина

Политика
Киев потребовал от Москвы выполнения «обязательств» по Крыму
Фото: president.gov.ua

Украина потребовала от России выполнить «обязательства» в отношении жителей Крыма. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Олег Николенко в воскресенье, 24 октября, заявил, что Москва не может препятствовать общению населения Крымского полуострова и Донбасса с украинскими властями.

До этого глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил мнение, что необходимо открыть центры связи на КПП российско-украинской границы в Крыму и линии соприкосновения в Донбассе.

— Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата, — ответил Олег Николенко на критику предложения Алексея Данилова.

Также представитель МИД Украины потребовал от России обеспечение базовых потребностей жителей указанных территорий. В особенности он обеспокоен ситуацией с коронавирусной инфекции на полуострове.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сами крымчане высказали недовольства по поводу предложенной идеи. Дипломат посоветовала Киеву перечислить социальные выплаты, предназначенные жителям Донбасса, и вернуть жизненно важную инфраструктуру, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что читатели изданий «Страна.ua» и «Главред» раскритиковали разработанный СНБО Украины «словарь» названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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