Грудное вскармливание исключили из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V»
Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V» против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных препаратов, в воскресенье, 24 октября.
Гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжелые аллергические реакции остались в списке противопоказаний.
При этом в случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострения хронических заболеваний рекомендуется сделать прививку спустя две-четыре недели после наступления ремиссии или полного выздоровления.
— При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности), — передает РИА Новости документ госреестра.
До этого глава Роспотребнадзора Ольга Попова отметила, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в нерабочие дни сможет остановить пандемию.
По ее словам, прививка — это единственный способ борьбы с повсеместным распространением заболевания.