Грудное вскармливание исключили из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V»

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V» против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных препаратов, в воскресенье, 24 октября.

Гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжелые аллергические реакции остались в списке противопоказаний.

При этом в случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострения хронических заболеваний рекомендуется сделать прививку спустя две-четыре недели после наступления ремиссии или полного выздоровления.

— При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности), — передает РИА Новости документ госреестра.

До этого глава Роспотребнадзора Ольга Попова отметила, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в нерабочие дни сможет остановить пандемию.

По ее словам, прививка — это единственный способ борьбы с повсеместным распространением заболевания.