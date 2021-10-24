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Грудное вскармливание исключили из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Грудное вскармливание исключили из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V»
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V» против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно из инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных препаратов, в воскресенье, 24 октября.

Гиперчувствительность к компонентам вакцины и тяжелые аллергические реакции остались в списке противопоказаний.

При этом в случае острых инфекционных и неинфекционных заболеваний или обострения хронических заболеваний рекомендуется сделать прививку спустя две-четыре недели после наступления ремиссии или полного выздоровления.

— При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности), — передает РИА Новости документ госреестра.

Грудное вскармливание исключили из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V»

До этого глава Роспотребнадзора Ольга Попова отметила, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в нерабочие дни сможет остановить пандемию.

По ее словам, прививка — это единственный способ борьбы с повсеместным распространением заболевания.

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