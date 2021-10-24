ЦОДД предупредил столичных водителей о возможных заморозках

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Первые заморозки ожидаются в Москве в ночь с 24 на 25 октября. Из-за этого водителям порекомендовали пользоваться общественным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 октября.

В ведомстве отметили, что столбики термометров в регионе опустятся до минус трех градусов. Из-за этого может образоваться гололедица.

— Центр организации дорожного движения (ЦОДД) советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом. Если сели за руль, то держите дистанцию и избегайте резких маневров, — уточнили в департаменте.

Также в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» напомнили, что использование летних шин при такой погоде может быть опасным.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что конец октября в столице будет солнечным и теплым. Аналогичная погода будет наблюдаться в Москве в начале ноября.