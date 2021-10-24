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Синоптик предупредил о мокром снеге и гололеде в Москве

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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Синоптик предупредил о мокром снеге и гололеде в Москве
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Мокрый снег ожидается в столице в ближайшие часы. В ночь с 24 на 25 октября осадки превратятся в гололедицу. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако синоптик отметил, что количество снега будет некритичным.

— Основная зона ливневых осадков на сегодня уже прошла, но все равно до вечера могут быть заряды скоротечного мокрого снега, потому что температура уже приблизилась к нулевой отметке, — заявил специалист.

Из-за похолодания и заморозков ночью выпавшие осадки превратятся в гололедицу. Она покроет тротуары и магистрали коркой толщиной в несколько миллиметров.

— Так что завтра (25 октября — прим.«ВМ») скользко будет. Но днем все равно все растает, — добавил Евгений Тишковец.

25 и 26 октября жителей Москвы ожидает потепление и солнечная погода. Но 27 октября в регион придут дожди, передает ТАСС слова метеоролога.

До этого Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время 25 октября и при необходимости пользоваться городским транспортом из-за гололедицы и заморозков.

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