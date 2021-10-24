Назван принцип, по которому россияне выбирают страны для отдыха

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Наиболее востребованы у российских туристов те страны, в которые разрешен въезд без карантина. При этом большинство поездок не планируется заранее. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

— Сейчас видно, что есть повышенный интерес к зарубежным путешествиям. Спрос совпадает с открытыми странами, — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что для россиян доступны 70 стран, однако посетить без карантина можно только 14.

Именно такие направления туристы выбирают чаще всего, уточнил собеседник издания.

— Сейчас в приоритете принцип открытости страны. Без карантина доступны Греция, Хорватия, Кипр, Болгария, Венгрия, Сербия, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Куба, Мексика, Венесуэла, Доминикана, Турция и Египет, — рассказал он.

Горин подчеркнул, что последние две страны традиционно являются самыми популярными у российских туристов.

Также эксперт отметил, что из-за коронавируса россияне перестали планировать поездки заранее.

— Пандемия у нас уже второй год. Ограничения периодически вводятся, но туристы давно адаптировались к этим изменениям: они бронируют путешествия не заранее, а накануне. Принятие решения о поездке происходит за неделю или за три недели до выезда, — заключил специалист.