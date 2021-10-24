Гимнастку Ангелину Мельникову лишили золота ЧМ в Японии после пересмотра результатов

Фото: instagram.com/gelyamelnikova

Российская спортсменка Ангелина Мельникова не стала чемпионкой мира по гимнастике в вольных упражнениях в ходе турнира в Японии после пересмотра результатов. Об этом стало известно в воскресенье, 24 октября.

Результат Мельниковой в вольных упражнениях составил 14 баллов ровно.

Японка Маи Мураками получила меньшую оценку. Однако после пересмотра ее результатов судьи увеличили балл на 0,1. Таким образом, японская спортсменка опередила российскую.

В ответ на это отечественная сборная подала протест, но его отклонили.

— Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений, — прокомментировала Ангелина Мельникова свое выступление на личной странице в социальной сети Instagram.

Однако в другом виде спорта россияне преуспели. Так, 24 октября теннисист и 22 ракетка мира Аслан Карацев стал победителем «Кубка Кремля», который проходил в Москве.

В финале турнира спортсмен выиграл у спортсмена из Хорватии Марина Чилича. Счет составил 6:2 и 6:4.