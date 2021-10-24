Российский теннисист Аслан Карацев выиграл «Кубок Кремля»

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Российский теннисист и 22 ракетка мира Аслан Карацев стал победителем «ВТБ Кубка Кремля». Об этом стало известно в воскресенье, 24 октября.

В финале турнира спортсмен выиграл у спортсмена из Хорватии Марина Чилича. Счет составил 6:2 и 6:4.

Аслан Карацев продолжит бороться за место в итоговом турнире сезона в Турине. Уже известно, что в нем примут участие россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

В сентябре этого года Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Спортсмен в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые победил.

За выигрыш Даниил Медведев получил чек на два с половиной миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.

После победы отечественный теннисист рассказал, что поздравления президента России Владимира Путина добавили счастья к его победе на Открытом чемпионате США (US Open).