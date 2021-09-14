Медведев заявил, что поздравление Путина добавило счастья к победе на US Open

Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что поздравления президента России Владимира Путина добавили счастья к его победе на Открытом чемпионате США (US Open).

Он пояснил, что после победы его переполняла радость, а поздравления Путна добавили еще больше счастья.

— Очень приятно, что президент, и вообще правительство следит за результатами, за спортсменами, и очень рад, что это не осталось незамеченным, поэтому очень приятно было действительно, — отметил теннисист.

Медведев добавил, что хочет стать первой ракеткой мира в 2022 году. Он подчеркнул, что будет продолжать работать, чтобы достичь этого результата.

Кроме того, теннисист признался, что достиг больших высот, из-за чего боится потерять мотивацию.

— Если это можно назвать страхом, но если честно, это не страх: в какой-то момент я перестану, наверное, гнать себя вперед — это самая опасная вещь, но это как бы не страх. Я в себе уверен. Я знаю, чего я хочу, — приводит РИА Новости слова Медведева.

12 сентября Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Он в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые победил. За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.