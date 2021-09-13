Теннисист Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов за победу на US Open

Фото: Twitter / Olympic Russia

Российский теннисист Даниил Медведев получил за свою победу на турнире US Open чек на 2,5 миллиона долларов.

— Мне открыть его? — спросил спортсмен после награждения.

Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам. Для Медведева эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». До этого он два раза становился финалистом чемпионата, однако оба раза уступал оппонентам.

Из россиян этого добивались только Евгений Кафельников и Марат Сафин.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего российского теннисиста.

В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.

Также россиянин принял участие в Олимпийских играх в Токио. 28 июля он прошел в четвертьфинал летних ОИ в мужском одиночном разряде, однако проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте.