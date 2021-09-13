Теннисист Даниил Медведев впервые стал победителем US Open

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Российский спортсмен Даниил Медведев в воскресенье, 12 сентября, обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего российского теннисиста.

Медведев в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые одержал победу.

Российские волейболисты обыграли украинцев и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. Матч проходил в польском городе Гданьске и завершился со счетом 3:1 в пользу россиян.