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Врач рассказал об органах, которые наиболее часто поражает COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рассказал об органах, которые наиболее часто поражает COVID-19
Фото: unsplash

Печень, легкие, эндотелий сосудов и кишечник чаще всего атакует коронавирусная инфекция. Такое мнение выразил врач-вирусолог Евгений Тимаков в воскресенье, 24 октября.

Специалист отметил, что дети в большинстве случаев сталкиваются с заболеваниями кишечника во время COVID-19. Вирус нарушает состояние микробиоты и оказывает сильное воздействие на общий иммунитет.

— Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование... У него (коронавируса — прим. «ВМ») также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени, — заявил Евгений Тимаков.

Медик добавил, что заболевание влияет на иммунологическую память. Вирус способен разрушить около 20-30 процентов иммунитета человека.

Именно из-за этого после перенесенного коронавируса люди чаще сталкиваются с простудами, новыми инфекциям и обострениями герпетических болезней, передает ТАСС слова вирусолога.

Врач рассказал об органах, которые наиболее часто поражает COVID-19

Ранее в оперштабе Москвы напомнили, что прививка от COVID-19 является главным способом защиты от заболевания и механизмом прекращения распространения инфекции.

Сейчас в столице открыты 50 пунктов, где горожане могут сделать бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Такие точки предусмотрены в 23 офисах «Мои документы», а также в 20 общественных пространствах.

Пункты оперативной диагностики принимают москвичей с 09:00 до 21:00.

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