Оперштаб Москвы напомнил о важности вакцинации от коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В оперштабе Москвы напомнили, что прививка от коронавируса является главным способом защиты от заболевания и механизмом прекращения распространения инфекции.

В настоящее время в Москве открыты 50 пунктов, где горожане могут сделать бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Такие точки располагаются в 23 офисах «Мои документы», а также в 20 популярных общественных пространствах. Пункты оперативной диагностики принимают москвичей с 09:00 до 21:00.

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Положительный результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением заболевания. В случае положительного теста пациенту на месте сделают ПЦР, который покажет наличие или отсутствие у москвича коронавируса.

В Москве можно бесплатно привиться от COVID-19. Сделать это можно в городских поликлиниках по предварительной записи, а также во многих торговых центрах и других местах общественного назначения, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3817 пациентов за последние 24 часа. Всего с начала пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью поправились 1 560 538 горожан.

Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».