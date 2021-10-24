Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 3817 пациентов за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 3817 пациентов за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью поправились 1 560 538 горожан.

За последний день в Москве выявили 5279 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 1442 человека. По состоянию на 24 октября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 706 москвичей.

Фото: Оперштаб

Вне зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице медицинские учреждения продолжат оказывать горожанам плановую и экстренную помощь. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Для улучшения ситуации с коронавирусом в столице выходные начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил Сергей Собянин в личном блоге. Мэр Москвы также установил ряд дополнительных ограничений, которые коснулись пожилых москвичей, работы магазинов, ресторанов, театров и музеев. О том, что изменится в жизни столицы, — в материале «Вечерней Москвы».