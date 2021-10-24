Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал о работе медучреждений в Москве на фоне ситуации с COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин рассказал о работе медучреждений в Москве на фоне ситуации с COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вне зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице медицинские учреждения продолжат оказывать горожанам плановую и экстренную помощь. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в периоды пиковых показателей заболеваемости на систему здравоохранения Москвы оказывается огромная нагрузка.

— Тем не менее мы видим возможность все-таки сохранить важное направление: не только экстренную, но и плановую помощь, — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Что касается пациентов с онкологией: Москва никогда не уменьшала объемов помощи, потому как эти вопросы нельзя откладывать на завтра, подчеркнул мэр.

В городе продолжают реконструировать действующие и создавать новые онкологические центры, в которых можно получить качественную помощь по мировым стандартам, добавил глава города.

Сергей Собянин ранее заявил, что сценарий развития коронавирусной инфекции в городе в этом году повторяет ситуацию прошлого года. Такое мнение он выразил во вторник, 19 октября, в личном блоге. Глава города подчеркнул, что в настоящий момент эпидемиологическую обстановку в Москве осложняет увеличение числа заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.

20 октября Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в городе нерабочие дни начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.

Читайте также:
БольницыКоронавирусМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте