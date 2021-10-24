Сергей Собянин рассказал о работе медучреждений в Москве на фоне ситуации с COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вне зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице медицинские учреждения продолжат оказывать горожанам плановую и экстренную помощь. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в периоды пиковых показателей заболеваемости на систему здравоохранения Москвы оказывается огромная нагрузка.

— Тем не менее мы видим возможность все-таки сохранить важное направление: не только экстренную, но и плановую помощь, — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Что касается пациентов с онкологией: Москва никогда не уменьшала объемов помощи, потому как эти вопросы нельзя откладывать на завтра, подчеркнул мэр.

В городе продолжают реконструировать действующие и создавать новые онкологические центры, в которых можно получить качественную помощь по мировым стандартам, добавил глава города.

Сергей Собянин ранее заявил, что сценарий развития коронавирусной инфекции в городе в этом году повторяет ситуацию прошлого года. Такое мнение он выразил во вторник, 19 октября, в личном блоге. Глава города подчеркнул, что в настоящий момент эпидемиологическую обстановку в Москве осложняет увеличение числа заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.

20 октября Собянин объявил, что для улучшения ситуации с коронавирусом в городе нерабочие дни начнутся с 28 октября и продлятся до 7 ноября.