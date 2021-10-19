Сергей Собянин сравнил показатели по коронавирусу в Москве за 2020 и 2021 годы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что сценарий развития коронавирусной инфекции в городе в этом году повторяет ситуацию прошлого года. Такое мнение он выразил во вторник, 19 октября, в личном блоге.

Глава города подчеркнул, что в настоящий момент эпидемиологическую обстановку в Москве осложняет увеличение числа заболевших ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.

— Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов — между ними есть важные различия, — отметил Сергей Собянин.

Мэр столицы уточнил, что массовая вакцинация против COVID-19 создала категорию горожан, которые защищены от инфекции, говорится в сообщении.

До этого Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 60 лет вакцинироваться от коронавирусной инфекции. По его словам, другого способа уберечь бабушек и дедушек от тяжелой болезни просто не существует.

Также 19 октября мэр Москвы заявил, что первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции уже получили пять миллионов жителей столицы. При этом большая часть из них — горожане старшего возраста. Также глава города отметил, что система здравоохранения в городе в настоящий момент выработала алгоритмы работы в условиях пандемии.