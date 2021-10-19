Сергей Собянин порекомендовал пожилым горожанам вакцинироваться от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы старше 60 лет вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во вторник, 19 октября, в личном блоге.

При этом глава города отметил, что понимает, насколько «утомительными и дискомфортными являются нынешние ограничения».

— Дорогие мои бабушки и дедушки... другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует. Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите свое здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни. Берегите себя и своих близких. Ваш мэр, Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы заявил, что первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции уже получили пять миллионов жителей столицы. При этом большая часть их них — горожане старшего возраста. Также глава города отметил, что система здравоохранения в городе в настоящий момент выработала алгоритмы по работе в условиях пандемии.

Однако из-за вступления Москвы в «новый период роста заболеваемости» в сентябре будет введен домашний режим для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.