Пограничники РФ задержали мэра Клайпедского района Литвы

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничная охрана России в Курском заливе задержала мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и еще двух человек за нарушение государственной границы. Об этом заявила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене в воскресенье, 24 октября.

По ее словам, в настоящий момент консульства выясняют причины и обстоятельства инцидента.

— Министерство иностранных дел (МИД) располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы, — отметила Шмайжите-Кулешене.

Литовская сторона предположила, что одним из задержанных является мэр одного из районов Литвы.

После пограничники Литвы подтвердили указанную информацию.

Уточняется, что катер, на борту которого находились задержанные, незаконно, но случайно нарушил российскую границу, передает ТАСС.

— Вероятно, это произошло неумышленно. Нарушители, как правило, отделываются административным наказанием, — сказал представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

До этого стало известно, в Грузии задержали четвертого подозреваемого по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.