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Задержан четвертый подозреваемый по делу о пересечении границы Саакашвили

Полина Долганова

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Задержан четвертый подозреваемый по делу о пересечении границы Саакашвили
Фото: World Bank Photo Collection / CC BY-NC-ND 2.0

В Грузии задержали четвертого подозреваемого по делу о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом в среду, 20 октября, сообщили в пресс-службе местной полиции.

— Полиция в рамках расследования дела Саакашвили по обвинению в укрывательстве преступления задержала еще одного человека, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали трех других подозреваемых по данному делу.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили рассказал о задержании Михаила Саакашвили 1 октября. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. После своего задержания он объявил голодовку. По состоянию на 20 октября он голодает уже двадцатый день.

Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры. Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии.

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