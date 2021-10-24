Городские службы в столице проверят опасные из-за гололеда участки дорог

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Городские службы проверят состояние опасных для движения транспорта магистралей из-за надвигающихся заморозков и осадков, а впоследствии гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в воскресенье, 24 октября.

Специалисты мониторят мосты, тоннели, набережные, эстакады, путепроводы, крутые подъемы и спуски и другие участки дорог.

— При необходимости в местах образования скользкости проведем первую в этом осенне-зимнем сезоне выборочную противогололедную обработку, — заявили в ведомстве.

Также в пресс-службе порекомендовали владельцам автомобилей соблюдать скоростной режим, не создавать помех для проезда коммунальной техники и не совершать опасных маневров, говорится в сообщении.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что мокрый снег ожидается в столице в ближайшие часы. В ночь с 24 на 25 октября осадки превратятся в гололедицу. Она покроет тротуары и магистрали коркой толщиной в несколько миллиметров.