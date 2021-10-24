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Яблоневый сад и пешеходная зона появятся в Пресненском районе Москвы

Виктория Сикерина

Город
Яблоневый сад и пешеходная зона появятся в Пресненском районе Москвы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Россия, Москва, 2-я Звенигородская улица Карта всех событий

Специалисты создадут новую пешеходную зону и высадят яблоневые деревья в Пресненском районе в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города в воскресенье, 24 октября.

В ведомстве отметили, что частный инвестор вложит около 600 миллионов рублей в благоустройство территорий возле жилого комплекса на Второй Звенигородской улице.

— Концепция благоустройства включает создание пешеходной зоны с яблоневым садом, зеленым лабиринтом, амфитеатром с колоннадой и двумя детскими площадками для разных возрастных групп, — заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Глава ведомства добавила, что специалисты вымостят кирпичом и брусчаткой благоустраиваемые территории. Также здесь появятся березы, липы, зеленые боскеты, спортивные и детские площадки, заведения общепита и круглогодичный бассейн на крыше.

Строительство жилого комплекса завершили на 60 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Ране мэр столицы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий около народного парка «Сосенки» в Южном административном округе города. Он отметил, что местные жители просили сохранить природный ландшафт парковой зоны и сделать ее более современной.

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