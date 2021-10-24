Названы причины высокой смертности среди пожилых людей после перелома шейки бедра

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Люди старшего возраста зачастую ведут неактивный образ жизни, что приводит к различным заболеваниям и общей слабости в организме. Из-за этого среди пожилых людей наблюдается высокий показатель смертности от перелома шейки бедра. Такое мнение выразила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова в воскресенье, 24 октября.

Специалист отметила, что пенсионеров надо чаще привлекать к домашним делам или отправлять на прогулки. После травмы бедра им необходимо много двигаться, передает ФАН.

— Казалось бы, перелом ноги, а очень высокий летальный исход. Это связно с тем, что люди оказываются обездвижены и не могут прийти в изначальное физическое состояние, организм понимает, что, видимо, время умирать, а дальше по цепной реакции идет угасание всех функций человека, — цитирует слова эксперта радиостанция «Говорит Москва».

Ранее ученые из Геттингенского и Мюнхенского университетов Германии обнаружили способ предсказать надвигающуюся деменцию по анализу крови.

Исследователи выявили биологические маркеры, повышенное содержание которых в крови может сигнализировать о скором начале болезни.