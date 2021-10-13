Ученые нашли способ предсказать приближение деменции

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Ученые из Геттингенского и Мюнхенского университетов Германии обнаружили способ предсказать надвигающуюся деменцию по анализу крови. Об этом сообщается в статье, опубликованной в издании EMBO Molecular Medicine.

Исследователи выявили биологические маркеры, повышенное содержание которых в крови может сигнализировать о скором начале болезни.

— Когда появляются симптомы деменции, мозг уже сильно поврежден. Нужны тесты, которые идеально подходят до начала болезни и надежно оценивают риск дальнейшего развития состояния, — цитирует сообщение ученых «Москва 24».

До этого ученые обнаружили связь между депрессией и деменцией. Выяснилось, что депрессия в молодости повышала риск развития деменции в старости на 73 процента. Если депрессия была выявлена в среднем возрасте, то риск повышался на 43 процента.

Заведующая лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталия Жилинская рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что к деменции может приводить недостаток витамина В3, который крайне важен для правильного функционирования организма.