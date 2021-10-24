«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1
Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл команде «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 1:7. Встреча состоялась в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в воскресенье, 24 октября.
Поражение «Спартака» стало самым крупным в истории футбольного турнира в России.
Первые два мяча оказались в воротах столичных футболистов уже в первом тайме.
Автором одного из голов стал Артем Дзюба. Этот мяч стал для него 143-м в российских чемпионатах.
101-й гол Артема Дзюбы за «Зенит»! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/JMfgneLUNX— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 24, 2021
23 октября московское «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча клубов на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 4:1.
Мяч в ворота соперников у победителей отправили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). В составе «Химок» отличился Кемаль Адеми (90).
Таким образом, «Динамо» с 23 очками поднялось на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки» остались на 13-м месте, у команды 11 очков.