«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1

Фото: twitter.com/zenit_spb

Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл команде «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 1:7. Встреча состоялась в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в воскресенье, 24 октября.

Поражение «Спартака» стало самым крупным в истории футбольного турнира в России.

Первые два мяча оказались в воротах столичных футболистов уже в первом тайме.

Автором одного из голов стал Артем Дзюба. Этот мяч стал для него 143-м в российских чемпионатах.

23 октября московское «Динамо» одержало победу над подмосковными «Химками» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча клубов на «ВТБ-Арене» завершилась со счетом 4:1.

Мяч в ворота соперников у победителей отправили Никола Моро (12-я минута), Вячеслав Грулев (26, 62) и Константин Тюкавин (52). В составе «Химок» отличился Кемаль Адеми (90).

Таким образом, «Динамо» с 23 очками поднялось на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Химки» остались на 13-м месте, у команды 11 очков.