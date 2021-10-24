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Экспресс-маршруты в Москве перевезли свыше 350 миллионов пассажиров за 10 лет

Виктория Сикерина

Город
Экспресс-маршруты в Москве перевезли свыше 350 миллионов пассажиров за 10 лет
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 350 миллионов москвичей и гостей города перевезли экспресс-маршруты общественного транспорта за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 24 октября.

В ведомстве уточнили, что такой наземный транспорт курсирует по выделенным полосам с минимальным числом остановочных пунктов.

— Все для того, чтобы вы никогда не опаздывали, — отметили в департаменте.

Заместитель мэра столицы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первым скоростным маршрутом стал № 901. Он ежедневно перевозит около 12 тысяч пассажиров от Загорья до Таганской площади.

— Скоростной наземный городской транспорт — неотъемлемая часть жизни крупного мегаполиса. Для нас важно, чтобы каждый пассажир мог быстро и надежно передвигаться по городу, — добавил заммэра.

В настоящий момент в Москве доступны 15 экспресс-маршрутов. Ежедневно таким транспортом пользуются примерно 130 тысяч человек, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Максим Ликсутов рассказал, что столичный общественный транспорт в период с 28 октября по 7 ноября будет работать в обычном режиме и с привычной интенсивностью.

В нерабочие дни будут выполнены все требования Роспотребнадзора. Также в транспорте проведут особую дезинфекцию всех поверхностей.

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