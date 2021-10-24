Глава ВОЗ заявил, что в мире существуют все инструменты для борьбы с пандемией

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Человечество имеет все необходимые ресурсы и методы для победы над массовым распространением коронавирусной инфекции. Однако не всегда эти инструменты используются в полном объеме. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в воскресенье, 24 октября.

Он подчеркнул, что мировому сообществу необходимо к концу 2021 года показать 40 процентов вакцинации населения против заболевания.

— Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках, — заявил глава ВОЗ на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что человечество не в полной мере используют имеющиеся ресурсы. Из-за этого каждую неделю около 50 тысяч человек умирают из-за COVID-19.

Также он отметил, что заявления изготавливающих вакцины стран и компаний должны соответствовать реальным действиям. Только так к концу текущего года страны смогут привить 40 процентов граждан, что впоследствии приведет к победе над пандемией.

— Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено, — цитирует ТАСС слова Тедроса Аданома Гебрейесуса.

24 октября стало известно, что грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V» против коронавирусной инфекции.