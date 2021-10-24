Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава ВОЗ заявил, что в мире существуют все инструменты для борьбы с пандемией

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава ВОЗ заявил, что в мире существуют все инструменты для борьбы с пандемией
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Человечество имеет все необходимые ресурсы и методы для победы над массовым распространением коронавирусной инфекции. Однако не всегда эти инструменты используются в полном объеме. Такое мнение выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в воскресенье, 24 октября.

Он подчеркнул, что мировому сообществу необходимо к концу 2021 года показать 40 процентов вакцинации населения против заболевания.

— Пандемия закончится тогда, когда мир решит ее завершить. Это в наших руках, — заявил глава ВОЗ на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что человечество не в полной мере используют имеющиеся ресурсы. Из-за этого каждую неделю около 50 тысяч человек умирают из-за COVID-19.

Также он отметил, что заявления изготавливающих вакцины стран и компаний должны соответствовать реальным действиям. Только так к концу текущего года страны смогут привить 40 процентов граждан, что впоследствии приведет к победе над пандемией.

— Страны Группы двадцати должны немедленно выполнить свои обязательства и поделиться дозами. Производители должны отдать приоритет и в срочном порядке выполнить свои контракты с COVAX и AVAT, а также быть более транспарентными в том, что и куда направлено, — цитирует ТАСС слова Тедроса Аданома Гебрейесуса.

24 октября стало известно, что грудное вскармливание исключили из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V» против коронавирусной инфекции.

1/2
2/2
Читайте также:
КоронавирусПандемияспособы борьбы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте