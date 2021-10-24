Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер по COVID-19 в магазине одежды в столице

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Москве выявили нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 24 октября.

В Роспотребнадзоре отметили, что несоблюдение требуемых норм обнаружено в магазине в ТРЦ на Большой Черемушкинской улице.

— Установлено, что в магазине «Bershka», расположенном на втором этаже торгового центра, не в полном объеме выполняются противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, — заявили в пресс-службе.

По факту найденных нарушений сотрудники ведомства составили административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», говорится на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

24 октября глава Роспотребнадзора Ольга Попова выразила мнение, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в нерабочие дни сможет остановить пандемию.

По ее словам, прививка — это единственный способ борьбы с повсеместным распространением заболевания.