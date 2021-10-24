Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер по COVID-19 в магазине одежды в столице

Виктория Сикерина

Город
Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер по COVID-19 в магазине одежды в столице
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Москве выявили нарушения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции в магазине одежды в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) на юго-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 24 октября.

В Роспотребнадзоре отметили, что несоблюдение требуемых норм обнаружено в магазине в ТРЦ на Большой Черемушкинской улице.

— Установлено, что в магазине «Bershka», расположенном на втором этаже торгового центра, не в полном объеме выполняются противоэпидемические мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, — заявили в пресс-службе.

По факту найденных нарушений сотрудники ведомства составили административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», говорится на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

24 октября глава Роспотребнадзора Ольга Попова выразила мнение, что массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в нерабочие дни сможет остановить пандемию.

По ее словам, прививка — это единственный способ борьбы с повсеместным распространением заболевания.

Читайте также:
нарушенияограничительные мерыКоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте